Washington (AFP) Erstmals seit der Grundsatzeinigung auf ein Atomabkommen mit Teheran trifft US-Außenminister John Kerry am Montag zu erneuten Gesprächen mit seinem iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif zusammen. Die Unterredung finde am Rande der UN-Konferenz zur atomaren Abrüstung in New York statt, teilte ein hochrangiger Vertreter des US-Außenministeriums am Sonntag in Washington mit.

