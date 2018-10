Baltimore (AFP) Unter großer Anteilnahme ist der junge Schwarze Freddie Gray beigesetzt worden, der nach seiner Festnahme in der US-Großstadt Baltimore seinen schweren Verletzungen erlegen war. Rund 3000 Menschen erschienen am Montag zu der Trauerfeier in einer Kirche von Baltimore, in der Gray in einem offenen weißen Sarg aufgebahrt war. Der Tod des 25-Jährigen hatte zu gewalttätigen Protesten in der Ostküstenstadt geführt. Viele Afroamerikaner sehen Gray als das jüngste Opfer in einer Serie von Fällen tödlicher Polizeigewalt gegen unbewaffnete Schwarze.

