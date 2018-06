Baltimore (AFP) Nach der Trauerfeier für den im Polizeigewahrsam gestorbenen Afroamerikaner Freddie Gray haben sich Polizisten und Demonstranten in der US-Großstadt Baltimore erneut Straßenschlachten geliefert. Auf die Einsatzkräfte in der Ostküstenstadt gingen am Montag Steine und Flaschen nieder. Nach Polizeiangaben wurden sieben Beamte verletzt, von denen einer das Bewusstsein verloren habe.

