Köln (SID) - Markus Eicher (61) wird sich zum 1. Mai aus gesundheitlichen Gründen von seinem Posten als Chef-Bundestrainer der deutschen Eisschnellläufer zurückziehen. "Ich muss von der Belastung her runter", sagte Eicher dem SID. Zwar sei er derzeit wieder stabil, aber in Zukunft sicherlich nicht mehr so belastungsfähig.

Dem Eisschnelllauf wird Eicher, der seit 1996 als Bundestrainer gearbeitet hatte, als Stützpunkttrainer aber erhalten bleiben. "Das möchte ich schon noch ein paar Jahre machen", sagte Eicher, der seine Entscheidung mit DESG-Präsident Gerd Heinze und Sportdirektor Robert Bartko abgesprochen hatte. Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft will in den kommenden Tagen ihre neue Struktur vorstellen.