Kundus (AFP) In Afghanistan haben sich Sicherheitskräfte am Dienstag heftige Gefechte mit Taliban-Kämpfern geliefert, die auf die Stadt Kundus im Norden des Landes vorrücken. Nach Behördenangaben waren die Kämpfe im nördlichen Bezirk Imam Sahib nur sechs Kilometer von Kundus entfernt, hunderte Aufständische standen vor der Provinzhauptstadt. Gefechte gab es den Angaben zufolge auch in Dörfern östlich und südlich von Kundus.

