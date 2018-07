New York (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und seine Atlanta Hawks geraten in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Profiliga NBA überraschend unter Zugzwang. Das beste Vorrunden-Team der Eastern Conference verlor auch das zweite Auswärtsspiel in der best-of-seven-Serie bei den Brooklyn Nets mit 115:120 nach Verlängerung und kassierte in der Serie den 2:2-Ausgleich. Spiel fünf findet am Mittwoch in Atlanta statt.

Chris Kaman hat mit den Portland Trail Blazers zumindest den frühzeitigen Knock-Out verhindert. Im vierten Spiel der Achtelfinalserie gegen die Memphis Grizzlies feierte der Center, der ohne Einsatz blieb, mit seinem Team beim 99:92 den ersten Sieg.

Der 21 Jahre alte Schröder zeigte wieder ansteigende Form und erzielte in 14 Minuten Spielzeit zehn Punkte. In Spiel drei am Sonntag hatte der Point Guard nur einen von neun Würfen aus dem Feld verwandelt und drei Zähler verbucht.

Insgesamt enttäuschten die für ihre Tiefe bekannten Hawks aber an diesem Tag, Topscorer waren DeMarre Carroll und Jeff Teague mit jeweils 20 Punkten. Matchwinner für Brooklyn, das die reguläre Saison nur auf Position acht im Osten abgeschlossen hatte, war Deron Williams mit 35 Punkten, Brook Lopez steuerte 26 Zähler und zehn Rebounds zum Heimsieg der New Yorker bei.

Die bereits für das Viertelfinale qualifizierten Cleveland Cavaliers müssen derweil in den ersten beiden Spielen der nächsten Runde gegen den Sieger des Duells Chicago Bulls gegen die Milwaukee Bucks (Stand: 3:2) auf J.R. Smith verzichten. Der Shooting Guard hatte im vierten Spiel der Achtelfinal-Serie einen Spieler der Boston Celtics ins Gesicht geschlagen und wurde von der NBA für zwei Spiele gesperrt.