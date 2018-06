Sarajevo (AFP) Bei einem mutmaßlich islamistischen Anschlag in Bosnien sind ein Polizist getötet und zwei weitere verletzt worden. In Zvornik im Osten des Landes sei am Montagabend ein Mann mit dem Ruf "Allahu Akbar" in eine Polizeiwache gestürmt und habe auf die Beamten geschossen, teilten die Behörden mit. Nachdem der Angreifer einen Beamten am Eingang erschossen und zwei weitere im Gebäude verletzt habe, sei er bei einem Schusswechsel getötet worden. Bei dem Attentäter handelte es sich den Angaben zufolge um einen 24-jährigen Muslim.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.