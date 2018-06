Nürnberg (AFP) Auf dem deutschen Arbeitsmarkt tut sich nach Einschätzung der Arbeitsagenturen bis zum Sommer nur wenig. Sie erwarteten in den nächsten drei Monaten "nur noch eine verhaltene Entwicklung der Arbeitslosigkeit", teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mit. Das IAB-Arbeitsmarktbarometer sei im April erneut gefallen, um einen halben Punkt auf nun 100,3 Punkte. Dies bedeutet, dass die Arbeitsagenturen derzeit nur in sehr geringem Maße mit einem Sinken der Arbeitslosigkeit rechnen.

