Göttingen (AFP) Bei dem schweren Erdbeben in Nepal ist auch ein Deutscher ums Leben gekommen. Der Professor der Universität Göttingen wurde zusammen mit 15 Geografie-Studenten und einem weiteren Wissenschaftler während einer Exkursion in einem Gebiet nordwestlich von Kathmandu von dem Beben überrascht, wie die Universität am Montagabend mitteilte. Der Wissenschaftler verunglückte dabei tödlich, den Studenten geht es den Angaben zufolge den Umständen entsprechend gut. Sie sollten an diesem Dienstag nach Kathmandu gebracht werden und wenn möglich am Mittwoch den Heimflug antreten.

