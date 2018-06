Hamburg (AFP) 20 Jahre nach ihrer erfolgreichen Kampagne gegen die Versenkung der Ölplattform "Brent Spar" in der Nordsee hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace die anhaltende Verschmutzung des Meeres durch Plattformen angeprangert. Zwar seien in den vergangenen 20 Jahren 56 ausgediente Plattformen sicher an Land entsorgt worden und 32 weitere würden in den nächsten zehn Jahren ebenfalls umweltschonend an Land abgewrackt, erklärte Christian Bussau am Dienstag in Hamburg. Dennoch müsse die Ölindustrie weiterhin an ihre Verantwortung erinnert werden, da es derzeit 750 Plattformen in der Nordsee und im angrenzenden Nordostatlantik gebe.

