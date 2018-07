Berlin (AFP) Mit einem "Jahrhunderthochwasser" nach dem anderen in Abstand von nur wenigen Jahren soll Schluss sein: Bund und Länder wollen den großen Flüssen in Deutschland mehr Platz geben und dafür in den kommenden Jahren rund 5,4 Milliarden Euro ausgeben, wie Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) am Dienstag in Berlin erklärten. Doch vor Überschwemmungen in den kommenden Sommern bietet das Programm noch keinen Schutz und Widerstand droht aus der Landwirtschaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.