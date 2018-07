Regensburg (AFP) Nach dem Fund eines toten Babys im Container eines Lebensmittelmarktes in Bayern ist die mutmaßliche Mutter des Kindes festgenommen worden. Die Obduktion habe ergeben, dass das Baby zum Zeitpunkt der Geburt gelebt habe und gewaltsam zu Tode gekommen sei, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Dienstag mit. Die Babyleiche war am Montagnachmittag im Container eines Lebensmittelmarktes in Neustadt an der Waldnaab entdeckt worden.

