Frankfurt/Main (AFP) Auch in Zeiten von extrem niedrigen Zinsen legt die große Mehrheit der Deutschen Geld zur Seite. 64 Prozent der Bundesbürger tun dies regelmäßig, 26 Prozent gelegentlich, neun Prozent hingegen gar nicht, wie eine Studie der Bank of Scotland zeigt, die AFP am Dienstag vorlag. Fast die Hälfte der Sparer legt demnach pro Monat zwischen 50 und 200 Euro auf die hohe Kante, jeder Siebte spart Beträge zwischen 200 und 300 Euro, bei 24 Prozent sind es sogar 300 Euro und mehr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.