Berlin (AFP) In den nächsten 15 Jahren drohen nach Einschätzung der Umweltschutzorganisation WWF weltweit Waldflächen von der nahezu fünffachen Größe Deutschlands verloren zu gehen. Das geht aus einer Studie hervor, die der WWF am Dienstag in Berlin veröffentlichte. Die Waldverluste durch menschliche Aktivitäten könnten sich demnach bis 2030 auf bis zu 170 Millionen Hektar summieren, wenn sich aktuellen Entwicklungen unverändert fortsetzten.

