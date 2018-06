Berlin (AFP) Angesichts der steigenden Zahl von Flüchtlingen aus Afrika hat die Europäische Volkspartei (EVP) laut einem Zeitungsbericht wichtige Positionen in ihrer Asylpolitik geändert. Wie die "Welt" am Dienstag berichtete, fordert die Mehrheitsfraktion im Europaparlament in einem neuen Papier zur Migration, das am Dienstag verabschiedet werden solle, "bindende Quoten für die Verteilung von Asylsuchenden". Wie viele Flüchtlinge ein Land aufnimmt, solle von der Bevölkerungszahl und der wirtschaftlichen Leistungskraft des Landes abhängen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.