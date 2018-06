Paris (AFP) Der Gründer von Frankreichs rechtsextremer Partei Front National (FN), Jean-Marie Le Pen, hat laut einem Medienbericht auf einem geheimen Konto in der Schweiz Millionensummen gehortet. Le Pen habe über eine Treuhandgesellschaft, als deren Rechtsvertreter sein persönlicher Assistent Gerald Gérin eingesetzt worden sei, 2,2 Millionen Euro bei der Großbank HSBC und später bei der schweizerischen Privatbank CBH angelegt, berichtete das für seine Enthüllungen bekannte Online-Nachrichtenmagazin "Mediapart" am Montag. 1,7 Millionen Euro davon seien in Form von Goldbarren und Münzen angelegt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.