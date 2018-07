Paris (AFP) Mit einem Nacktauftritt bei der Verleihung der französischen Theaterpreise Molières hat ein Schauspieler und Autor für Erheiterung gesorgt - und Kulturministerin Fleur Pellerin geschockt. Sébastien Thiéry trat am Montagabend bei der Preisverleihung in Paris splitternackt auf die Bühne und forderte in der Rolle eines Gewerkschaftsvertreters, dass auch Autoren von einem besonderen Status für Kunstschaffende profitieren.

