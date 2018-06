Berlin (dpa) - Die Dreharbeiten für die fünfte Staffel der US-Erfolgsserie "Homeland" starten Anfang Juni im Studio Babelsberg. Die Potsdamer Filmfabrik ist ausführende Produktionsfirma. Man drehe im Studio, aber auch in Berlin, sagte ein Studiosprecher. CIA-Agentin Carrie Mathison, gespielt von Claire Danes, zieht in der fünften "Homeland"-Staffel aus der afghanischen Hauptstadt Kabul in die deutsche Hauptstadt um. "Homeland" ist damit die erste US-Serie, die in einer Staffel komplett in Deutschland hergestellt wird.

