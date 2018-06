Jerusalem (AFP) Mit einem Generalstreik hat die arabische Minderheit in Israel am Dienstag gegen die Wohnungsbaupolitik der Regierung protestiert. Insbesondere im Norden des Landes blieben Ämter, Bildungseinrichtungen, Banken und die meisten Geschäfte geschlossen, wie arabische Medien berichteten. Auslöser war eine Häufung von behördlichen Abrissverfügungen in den vergangenen Wochen. Die Repräsentanten der arabischen Israelis werfen der Regierung ethnische Diskriminierung bei der Erteilung von Baugenehmigungen vor. Für den Abend war zudem eine Großkundgebung auf dem Rabinplatz von Tel Aviv angekündigt.

