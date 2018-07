Kathmandu (AFP) Nach dem schweren Erdbeben in Nepal ist die Zahl der Toten auf mehr als 5000 angestiegen. Allein in Nepal seien 5057 Opfer gemeldet worden, sagte der für den Katastrophenschutz zuständige Abteilungsleiter im Innenministerium, Rameshwor Dangal, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Zahl der Verletzten stieg demnach auf über 10.000.

