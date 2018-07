Moskau (AFP) Ein unbemannter russischer Raumtransporter ist auf dem Weg zur Internationalen Raumstation (ISS) in Schwierigkeiten geraten. Wie die russischen Behörden mitteilten, war der Raumfrachter Progress M-27M am Dienstagmorgen an Bord einer Sojus-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Er habe zwar seine Umlaufbahn erreicht, es gebe aber Probleme bei der Datenübermittlung, sagte ein Sprecher des russischen Kontrollzentrums der Nachrichtenagentur AFP.

