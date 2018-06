Stockholm (AFP) Der schwedische Energiekonzern Vattenfall streicht 1000 Arbeitsplätze. Das Unternehmen müsse weiterhin Kosten senken, begründete Vattenfall-Chef Magnus Hall die Stellenstreichungen am Dienstag in Stockholm. Rund die Hälfte der Jobs soll demnach in höheren Positionen wegfallen. Auf welche Länder sich der Stellenabbau verteile, sei derzeit noch nicht absehbar, teilte ein Vattenfall-Sprecher auf AFP-Anfrage mit. Der Konzern hat insgesamt rund 30.000 Mitarbeiter. Die Hälfte davon arbeitet in Deutschland.

