Johannesburg (AFP) Zehn Tage dem gewaltsamen Tod einer 86-jährigen Ordensschwester aus Österreich sind in Südafrika drei Verdächtige festgenommen worden. Den Männern im Alter zwischen 25 und 35 Jahren werde Mord, Raub und Vergewaltigung zur Last gelegt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei den Verdächtigen wurde demnach Diebesgut aus dem Zimmer der Nonne sichergestellt. Die Männer sollen am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden.

