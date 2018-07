Baltimore (AFP) Nach dem Ausbruch der Krawalle in Baltimore wegen des Tods eines Schwarzen im Polizeigewahrsam hat der Gouverneur des Bundesstaates Maryland den Ausnahmezustand ausgerufen. Larry Hogan begründete den Schritt am Montag (Ortszeit) mit den Gewaltausbrüchen in der US-Großstadt im Zusammenhang mit dem Tod des 25-jährigen Freddie Gray nach seiner Festnahme. "Die heutigen Plünderungen und Gewalttaten in Baltimore werden nicht toleriert", erklärte Hogan. Er versetzte außerdem die Nationalgarde in Alarmzustand, "damit sie wenn nötig schnell eingesetzt werden" könne.

