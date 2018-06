Kiew (AFP) In der Nähe der Reaktorruine von Tschernobyl ist am Dienstag ein Waldbrand ausgebrochen. Eine Sprecherin der Anlage sagte, das Feuer sei in einer Entfernung von 15 bis 20 Kilometer und stelle keine Gefahr dar. Die Anlage im Norden der Ukraine, in der sich 1986 die schlimmste Katastrophe in der Geschichte der Atomenergie ereignet hatte, "operiere normal", sagte die Sprecherin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.