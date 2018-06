Rom (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat angesichts der Flüchtlingstragödien auf dem Mittelmeer die gesamte EU aufgerufen, die Seenotrettung zu unterstützen. "So viele tausend Menschen haben ihr Leben verloren in ihrem Streben nach einer besseren Zukunft", sagte Ban laut einer Mitteilung der Vereinten Nationen am Montag beim Besuch auf dem italienischen Marineschiff "San Giusto" vor der Küste Siziliens. "Ein einzelnes Land - wie Italien - kann nicht diese ganze Verantwortung tragen."

