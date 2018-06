Baltimore (AFP) Straßenschlachten, Plünderungen und Brandstiftungen: Nach den schweren Ausschreitungen wegen des Todes eines Schwarzen im Polizeigewahrsam herrscht in Baltimore der Ausnahmezustand. Bereitschaftspolizisten und Soldaten der Nationalgarde patrouillierten am Dienstag in der Großstadt im US-Bundesstaat Maryland. US-Präsident Barack Obama sagte, für die Krawalle gebe es "keine Entschuldigung". Allerdings zeigte er Verständnis für die Sorgen der Afroamerikaner angesichts der jüngsten Fälle tödlicher Polizeigewalt.

