Baltimore (AFP) Nach dem Ausbruch der Krawalle in Baltimore wegen des Todes eines Schwarzen im Polizeigewahrsam ist für die Ostküstenstadt eine nächtliche Ausgangssperre verhängt worden. Die Ausgangssperre beginne am Dienstagabend um 22.00 Uhr (Ortszeit; Mittwoch 04.00 Uhr MESZ), sagte Bürgermeisterin Stephanie Rawlings-Blake am Montag. Die Maßnahme gelte zunächst für eine Woche, bei Bedarf werde das nächtliche Ausgehverbot verlängert.

