New York (AFP) Erstmals seit der Grundsatzeinigung auf ein Atomabkommen mit dem Iran ist US-Außenminister John Kerry zu erneuten Gesprächen mit seinem iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif zusammengekommen. Die Unterredung fand am Montag (Ortszeit) am Rande der UN-Konferenz zur atomaren Abrüstung in New York statt. Ein Vertreter des US-Außenministeriums sagte anschließend, das 75-minütige Treffen sei "produktiv" gewesen. Die beiden Minister hätten über die in der vergangenen Woche wieder aufgenommenen Verhandlungen und den weiteren "Weg nach vorne" geredet.

