New York (AFP) Eine Musikergewerkschaft hat drei Hollywood-Studios verklagt, weil diese gegen die Abmachung verstoßen haben sollen, die Filmmusik ausschließlich in den USA oder Kanada zu produzieren. "Die Geringschätzung für das Auskommen professioneller Musiker muss aufhören", erklärte Ray Hair, der Vorsitzende der Gewerkschaft mit rund 80.000 Mitgliedern. Unter anderem sei die Musik für den Science-Fiction-Film "Interstellar", komponiert von Hans Zimmer, in Großbritannien produziert worden. Auch die Musik für "Robocop" und "Carrie" sei dort aufgenommen worden.

