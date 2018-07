Washington (AFP) Der größte Geflügelproduzent der USA, Tyson Foods, will in der Humanmedizin genutzte Antibiotika bis zum Jahr 2017 aus seinen Hühnerfarmen verbannen. Infektionen durch Antibiotika-Resistenzen seien weltweit Grund zur Sorge, erklärte Konzernchef Donnie Smith am Dienstag. Tyson werde sich "anstrengen", den Einsatz in der Hähnchenzucht bis September 2017 vollkommen zu beenden. Außerdem wolle der Konzern auch mit Züchtern zusammenarbeiten, um den Einsatz von Antibiotika in der Schweine- und Truthahnzucht sowie bei Kühen zu stoppen.

