Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat am Dienstag UN-Generalsekretär Ban Ki Moon zu Beratungen im Vatikan empfangen. Im Zentrum der Unterredung standen neben der Erderwärmung die humanitären Katastrophen in der Welt, wie der Vatikan mitteilte. "Papst Franziskus und ich hatten ein sehr fruchtbares und umfassendes Gespräch", sagte Ban im Anschluss an das halbstündige Treffen am Rande einer Konferenz der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften zu moralischen Fragen des Klimawandels.

