Nikosia (AFP) Nur sechs Tage nach seiner Wahl zum neuen Präsidenten von Nordzypern wird sich Mustafa Akinci mit seinem südzyprischen Kollegen Nicos Anastasiades treffen, um eine Wiedervereinigung der Mittelmeerinsel voranzutreiben. Am Samstag werde es zu der Begegnung kommen, teilte ein Sprecher von Anastasiades am Dienstag in Nikosia mit. Die türkischen Nordzyprer hatten Akinci am Sonntag zu ihrem neuen Präsidenten gewählt und damit für frische Hoffnung gesorgt, die Teilung könne nach gut 40 Jahren überwunden werden.

