Kassel (AFP) Jobcenter dürfen Arbeitslose nicht in Serie zu Terminen vorladen und bei Nichterscheinen dann die Leistungen zusammenstreichen. Höchstens drei "Meldeversäumnisse" in Folge dürfen mit Kürzungen von insgesamt bis zu 30 Prozent sanktioniert werden, wie am Mittwoch das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.