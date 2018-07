Berlin (AFP) In der Geheimdienstaffäre sieht sich die Bundesregierung dem Vorwurf der Irreführung des Parlaments ausgesetzt. Noch Mitte April hatte das Bundesinnenministerium auf eine Anfrage der Linksfraktion geantwortet, dass sie keine Erkenntnisse über Wirtschaftsspionage durch US-Geheimdienste habe. Linke und Grüne bezichtigten die Bundesregierung deswegen am Mittwoch der Lüge. Die Regierung wies den Vorwurf zurück, kündigte aber eine "Überprüfung" ihrer früheren Angaben an.

