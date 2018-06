Berlin (AFP) Deutschland schließt sich dem Kampf gegen die Bio-Piraterie an. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch in Berlin den Beitritt zum so genannten Nagoya-Protokoll. Dieses internationale Abkommen soll verhindern, dass Unternehmen etwa aus dem Pharmabereich den biologischen Reichtum armer Länder ausbeuten, ohne diese am Gewinn zu beteiligen. Von dem Abkommen verspricht sich das Bundesumweltministerium auch einen Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt.

