Brüssel (AFP) Engpässe bis hin zu Stromausfällen: Der Umbau der Energiesysteme in Europa birgt potentielle Risiken. Immer mehr Länder bauten deshalb auf Reservekraftwerke und andere Mechanismen, die im Fall des Falles Lücken ausgleichen, erklärte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel. Die Behörde will nun in Deutschland und zehn weiteren Ländern prüfen, ob und wie die öffentliche Hand solche Mechanismen zum Beispiel mit Steuergeldern fördern darf.

