Frankfurt/Main (AFP) Die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) kostet Banken in Europa bis Ende 2015 insgesamt 326 Millionen Euro. Der Betrag setze sich aus 30 Millionen Euro für die letzten zwei Monate des Jahres 2014 und 296 Millionen an voraussichtlichem Aufwand für 2015 zusammen, teilte die EZB am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. 89 Prozent der Summe müssen demnach die 123 bedeutendsten Banken tragen; elf Prozent entfallen auf rund 3500 weniger wichtige Geldhäuser.

