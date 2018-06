Frankfurt/Main (AFP) Die Kreditvergabe an den Privatsektor in der Eurozone hat im März erstmals seit Monaten wieder zugenommen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt am Main mitteilte, stieg die Kreditvergabe an private Unternehmen und Haushalte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,1 Prozent an. Der Anstieg deutet darauf hin, dass die geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbank anfangen zu greifen.

