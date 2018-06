Berlin (AFP) Der Tarifvertrag für die 800.000 Angestellten der Länder ist unter Dach und Fach: Die Bundestarifkommission der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nahm das Verhandlungsergebnis am Mittwoch an. In einer Mitgliederbefragung hatten nach Gewerkschaftsangaben 80,3 Prozent der befragten Verdi-Mitglieder zugestimmt. Auch bei der Bildungsgewerkschaft GEW votierten 79,6 Prozent der Mitglieder für den Abschluss.

