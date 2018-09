Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn hat einen weiteren Auftrag in Katar erhalten. Das internationale Ingenieurbüro der Bahn, DB International, berate und unterstütze das Golfemirat für das dort geplante Fern- und Güterverkehrsnetz, erklärte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin. Die Ingenieure brächten die "geballte Betreiberkompetenz der Deutschen Bahn bereits vor dem Bau der neuen Eisenbahn in Katar ein", teilte Niko Warbanoff, Vorsitzender der Geschäftsführung der DB International, mit.

