Berlin (AFP) Die Vergütung der Krankenhäuser in Deutschland soll sich nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) künftig auch an deren Qualität ausrichten. Es sollten Zu- und Abschläge für Klinikleistungen eingeführt werden, "die in außerordentlich guter oder unzureichender Qualität erbracht werden", heißt es in dem Referentenentwurf, der AFP am Mittwoch vorlag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.