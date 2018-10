Frankfurt/Main (AFP) Die Lufthansa hat der Pilotengewerkschaft Cockpit in dem seit Monaten schwelenden Tarifkonflikt eine Gesamtschlichtung angeboten. Nachdem die Gewerkschaft diese wiederholt gefordert habe, biete das Unternehmen nun eine Schlichtung aller offenen Tarifverträge an, teilte die Lufthansa am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Die Fluggesellschaft ist demnach bereit, noch in dieser Woche mit der Auswahl eines Schlichters zu beginnen. Das Unternehmen begründete den Schritt damit, weitere Streiks vermeiden zu wollen.

