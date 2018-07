Nürnberg (AFP) In Deutschland ist die Nachfrage nach Arbeitskräften im April noch einmal leicht gestiegen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) als Indikator für die Nachfrage erhöhte sich im Vergleich zum März um zwei auf 186 Punkte, wie die BA am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Auch für die kommenden Monate sei keine grundlegende Änderung der Entwicklung zu erwarten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.