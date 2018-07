Berlin (AFP) Nach Bekanntwerden neuer Vorwürfe in der Geheimdienstaffäre will die Bundesregierung ihre bisherigen Angaben in der Angelegenheit gegenüber dem Bundestag überprüfen. Dies bekräftigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Entschieden verwahrte sich Seibert gegen den Vorwurf der Linkspartei, die Regierung habe das Parlament belogen: "Die Behauptung, die Bundesregierung habe die Unwahrheit gesagt, weise ich ausdrücklich zurück."

