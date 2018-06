Wiesbaden (AFP) Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im April wieder etwas stärker angestiegen. Die Inflationsrate liege voraussichtlich bei 0,4 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden nach ersten Berechnungen mit. Im März hatte die Rate bei 0,3 Prozent gelegen, im Februar bei 0,1 Prozent. Im Januar waren die Verbraucherpreise sogar erstmals seit mehr als fünf Jahren gesunken, und zwar um 0,4 Prozent.

