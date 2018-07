Madrid (AFP) Die vor Mallorca ausgebrannte Fähre "Sorrento" soll in einen Hafen geschleppt werden. In welchen Hafen das Schiff gebracht werde, stehe noch nicht fest, sagte die spanische Umweltministerin Ana Pastor am Mittwoch. Mögliche Optionen würden derzeit von Experten geprüft. Es gehe darum, einen möglichst sicheren Transport zu gewährleisten und das Risiko von Umweltschäden zu minimieren. Der Brand auf der Fähre habe sich inzwischen deutlich abgeschwächt, erklärte die Ministerin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.