New York (AFP) Das wohl bekannteste Porträt von Johann Sebastian Bach kehrt nach Leipzig zurück. Das Gemälde von Elias Gottlob Haußmann wird zur Eröffnung des Bachfestes am 12. Juni in der Nikolaikirche der Öffentlichkeit präsentiert, wie die Stadt Leipzig am Mittwoch bekanntgab. Anschließend werde das Bild in die Schatzkammer im Bach-Museum gebracht, wo es von da an dauerhaft gezeigt werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.