München (SID) - Red Bull München stockt seinen Kader für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter auf. Am Mittwoch gab der Klub die Verpflichtung von Ilya Sharipov (20) bekannt. Der im russischen Kasan geborene, deutsche U20-Auswahlspieler ist nach Nationalkeeper Danny aus den Birken der zweite Torhüter, der in die bayerische Landeshauptstadt wechselt.

Sharipov kommt vom Farmteam der Red Bulls, das in der russischen Juniorenliga MHL spielt. Bei der diesjährigen U20-WM in Kanada hatte Sharipov erstmals für Deutschland auf dem Eis gestanden.