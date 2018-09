Straßburg (AFP) Im Kampf gegen übermäßigen Alkoholkonsum sollen nach den Vorstellungen des EU-Parlaments künftig auf den Etiketten aller alkoholischen Getränke in der EU "eindeutige" Angaben zu den darin enthaltenen Kalorien sowie Warnhinweise für schwangere Frauen und Autofahrer stehen. In einer Entschließung forderten die Abgeordneten am Mittwoch in Straßburg die EU-Kommission auf, eine entsprechende Strategie gegen Alkoholmissbrauch zu erarbeiten.

